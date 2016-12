Crisscross

Chris McGregor (1936-1990) würde an Weihnachten 80. Der südafrikanische Pianist und Komponist bleibt unvergessen besonders wegen seinen Bands „The Blue Notes“ und der in London gegründeten Grossformation „The Brotherhood of Breath“, die in den 1970er Jahren Sun Ra-verwandte Dimensionen annahm. Mit anderen wie Abdullah Ibrahim, Hugh Masekela und Dudu Pukwana formte er im europäischen Exil aus Einflüssen von Ellington und Hard Bop bis Free Jazz und aus südafrikanischer Dorf- und Township-Musik die Idee eines afrikanischen Jazz, der auch die internationale Szene beeinflusste.