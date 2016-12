Sie machen Sound, der in der Regel nicht im Radio gespielt wird. Sie spielen Songs, die Stunden dauern können. Die Sendung Radieschen schert sich nicht darum und veranstaltet vielleicht gerade aus diesem Grund eine Studiosession mit ihnen. The E‘s machen geballte, repetitive und energiegeladene Stromgitarrenmusik („Degressive Psychedelic Trash“). Ihr Konzept ist kein konkretes Konzept zu haben. Ihre Musik muss man sich live anhören, anders geht es nicht … Dazu bietet sich der Anti-Januarloch-Anlass (AJA?!) der Sendung Radieschen geradezu an. Komm vorbei und lass die Winterkälte hinter dir, The E’s werden so richtig einheizen, am Donnerstagabend, 12. Januar 2017 um 20.00 Uhr.

There was madness in any direction, at any hour. You could strike sparks anywhere. There was a fantastic universal sense that whatever we were doing was right, that we were winning.

Januarloch? Ohne uns.

Anti-Januarloch-Anlass? Mit dir!

Bereits zum siebten Mal vertreiben wir die Kälte mit guter Musik und du bist herzlich dazu eingeladen! Komm am Donnerstag, 12. Januar, um 20.00 Uhr an den Randweg 21 ins Rado Bern 95,6 an ein. Erfrischungen gibt es an der Bar bei Bäschtu und Yves, der nach diesem AJA in den Ruhestand mit Comeback-Garantie tritt. Das Ganze wird selbstverständlich live übertragen. Eintritt frei (Kollekte).

The E’s am Donnerstag, 12. Janaur 2017 um 20:00 Uhr in den Räumen von Radio Bern (RaBe).



P.S. Der Anlass eignet sich übrigens super dazu, um dich für in den Ausgang danach einzustimmen …