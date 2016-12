Der Dienstag Morgen

Es war mir ein inneres Blumenpflücken am Dienstag ausnahmsweise mit dem one and only Swamp Digger zu senden. Entstanden ist eine unkonventionelle Weihnachtssendung zur Zelebration der heiligen unheiligen Tage. Viel Spass mit dem Recording, frei von Wham und Bonny M, of course. 😉

Auf diesem Weg viel Liebe an Euch alle, Merry XMAS für Euch und Eure Liebsten und falls Ihr nicht feiert, trotzdem schöne Tage.

Häbet Sorg zunänang. <3

Love,

sarah