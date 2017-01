Radio RaBe – 13. Oktober 2016, 23:00-24:00

„Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ mit Jürg Solothurnmann

Im Fokus: Remembering Paul Smoker, Don Friedman, Jeremy Steig and Marco Eneidi

Vier 2016 verstorbene Persönlichkeiten, nicht in den Schlagzeilen, doch wirklich hörenswert: Kompetent mit ganz verschiedenen Jazz- und Klassik-Stilen übersetzte Paul Smoker u.a. Cootie Williams Trompetenstil in den Free Jazz. – Der verkannte Pianist Don Friedman war ebenso auf du mit „schwarzem“ Bebop wie mit Bill-Evans-nahem Lyrizismus und zupackendem Free Jazz.- Schon mir 21 nahm Jeremy Steig mit Denny Zeitlin „Flute Fever“ auf – bis heute die heisseste Jazzflöten-Platte. – Der Altsaxophonist Marco Eneidi – musikalisch verwandt mit Jimmy Lyons – war ein kompromissloser Free Jazzer und Sucher, der bis an seine physischen Grenzen ging. 2015-10-13-al-crisscross-p-smoker-d-friedman-j-steig-m-eneidi