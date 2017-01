19. Januar 2017, 23:00-24:00

„Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ mit Jürg Solothurnmann

Im Focus: Albert Ayler (1936-70)

„Es geht nicht mehr um Melodie. Folge dem Sound und der Energie.“ Quasi folkloristisch spielte Ayler als Afroamerikaner an gegen die friedlose Welt und für das Neue Jerusalem der biblischen Offenbarungen. Doch nach dem chromatischen, rhythmisch komplexen Bebop verschmähten die strikten Jazzfans seine fast kindliche Diatonik als Hymnen- und Marsch-Parodie und noch viel mehr seine schrill überblasenen Geräuschimprovisationen, die Lauten der Begeisterung, der Lust und des Schmerz glichen. Ayler, ein sanfter, sehr religiöser Mensch, leitete seinen Stil her aus den schamanistischen Praktiken der Pfingst- und Holiness Kirchen und in der Expressivität des Rhythm & Blues.