2045 übernehmen künstliche Superintelligenzen die Welt. Menschen werden die Kontrolle über ihr Schicksal verlieren und im besten Fall artgerecht in Zoos gehalten. Science Fiction? Nein: Ernsthafte wissenschaftliche Theorie. Markus Roth führt uns in das Thema der technologischen Singularität ein.

Das Machine Intelligence Research Institute forscht an Ethik für Superintelligenzen.