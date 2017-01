Das RaBe-Info beschäftigt sich mit den jüngsten Angriffen auf die muslimische Bevölkerung in Nordamerika, wirft einen kritischen Blick auf das Phänomen „Steueroasen“ und zeigt die Zusammenhänge mit der Unternehmenssteuerreform III auf.

Islamophobie in den USA

Erneut führt ein Beschluss von Donald Trump zu Protesten. Tausende gehen auf die Strasse und belagern Flugplätze, weil der U.S. Amerikanische Präsident, Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern (Irak, Iran, Syrien, Libyen, Jemen, Sudan, Somalia) nicht mehr einreisen lassen will. Die islamophobe Politik der neuen Regierung fördert Hassverbrechen in Nordamerika. In Kanada attackierten rassistische Terroristen eine Moschee und töten ein halbes Dutzend Gläubige.





Die Steuerreform aus entwicklungspolitischer Sicht

Dominik Gross von der entwicklungspolitischen Arbeitsgemeinschaft Alliance Sud äussert sich kritisch zur Unternehmenssteuerreform III. Wegen globale Steueroasen gehen armen Länder jährlich mehrere hundert Milliarden Franken verloren.