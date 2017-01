Landing Strip? Glattrasiert? Oder doch Triangle? Es gibt verschiedene Varianten, wie man seine Scham frisieren kann. Oder frisieren lassen kann – Zum Beispiel im Kosmetiksalon House of Beauty in Bern. Daniela Ruocco bringt in Erfahrung, wie es dort so vor sich hergeht, und findet heraus was Bernerinnen für Intimfrisuren tragen. Suchst au du Tipps für deine eigene? Das Buch Pussycut bringt dich auf Ideen.