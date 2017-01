Heute geht’s im Info um mehr Demokratie und weniger Diskriminierung. Wir berichten über den Reclaim Democracy Kongress in Basel, den stillen Protest der Gehörlosen für die Einführung eines Katastrophenwarnsystems, welches auch für sie wahrnehmbar ist und über die Unterdrückung der LGBTI-Community im mittelamerikanischen El Salvador.

Kongress für mehr Demokratie

Am Reclaim Democracy Kongress, welcher von Donnerstag bis Samstag in Basel stattfindet wird darüber diskutiert, wie die Gesellschaft und die Politik dem Rechtsrutsch standhalten können. Mit Workshops wie zB zu selbstverwalteten Betrieben oder Vorträge über Themen wie die Rolle der Medien in der Demokratie werden Inputs gegeben für mehr Teilhabe und weniger Diskriminierung. Der Kongress steht allen Menschen offen, anmelden kann man sich hier.

Gehörlosen Protest am Tag der Sirenenübung

Morgen Mittwoch findet der alljährliche Sirenentest statt. Um 13.30 Uhr werden in der ganzen Schweiz die Sirenen ertönen. Für hörende Menschen ein notwendiges Übel, im Katastrophenfall warnen uns Behörden so. Für gehörlose Menschen gibt es aber bis heute kein alternatives Alarmsystem, weswegen sie morgen auf die Strasse gehen werden. Mehr Infos dazu gibts auf der Website des Schweizerischen Gehörlosenbundes.

LGBTI-Community in El Salvador

Im mittelamerikanischen Land El Salvador leidet die LGBTI-Community immer noch stark unter Diskriminierung. So ist es für Transgender zB immer noch extrem schwierig einen Job ausserhalb des Sexgewerbes zu finden. Ein Bericht des Radio Onda.