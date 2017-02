RaBe spricht mit der Gender-Forscherin Katrin Meyer über feministische Demokratie-Utopien und mit dem Cyborg-Künstler Neil Harbisson über die Verschmelzung von Mensch und Maschine.

Cyborg Art

Neil Harbisson ist ein realer Cyborg. Er experimentiert mit der Veschmelzung von Mensch und Maschine an seinem eigenen Körper:

Feministische Demokratieutopien

Die Prinzipien des Women’s March on Washington könnten eine wichtige Inspiration einer globalen Bewegung für mehr Frauenrechte und Demokratie sein. Darüber wurde auch am Reclaim Democracy Kongress in Basel diskutiert. Auch wenn die Protestwelle gegen Donald Trump inspirierend sei, gehe es um mehr als nur Trump, sagt Katrin Meyer, Gender-Forscherin an der Universität Basel:

Protestmusik USA

Lady Gaga’s Pausen-Show am gestrigen Super Bowl war ein Seitenhieb an Donald Trump. Sie sang Ausschnitte aus dem Song für ein weltoffenes Amerika „This Land is Your Land“ von Woodie Guthrie. Das Original von Woodie Guthrie beinhaltet unter anderem die legendäre Zeile „There was a great high wall there that tried to stop me. Was a great big sign there said private Property but on the back side it didn’t say nothing. That side was made for you and me.“ (1:30):

…und der legendäre Antifa-Song von Guthrie: