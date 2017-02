RaBe fragt bei Einbürgerungswilligen nach, wie die Hürden aussehen um einen roten Pass zu bekommen und diskutierte mit dem Ökonomen Johannes Wickli über die Stärken und Schwächen von selbstverwalteten Betrieben – wie z.B. das Radio RaBe einer ist.

Einbürgerungen

Den Schweizer Pass zu bekommen ist nicht einfach. Was es aber konkret bedeutet, das rote Büchlein zu beantragen, das ist weniger bekannt. Wir haben mit zwei Einbürgerungswilligen über den Ablauf gesprochen.

https://www.freie-radios.net/mp3/20170207-einbrgerun-81248.mp3



Selbstverwaltete Betriebe

In selbstverwalteten Betrieben entscheiden die Mitarbeitenden gleichberechtigt, wie sie ihr Unternehmen führen wollen. Eine Möglichkeit also, einen Betrieb abseits von herrschaftlichen Strukturen zu organisieren. Im Rahmen des „Reclaim Democracy!“ Kongress, vom letzten Wochenende in Basel, diskutierten Teilnehmende über die Stärken und Schwächen eines solchen Modells. Geleitet hat den Workshop der Ökonom Johannes Wickli. Von ihm wollte Katrin Hiss wissen: Stehen selbstverwaltete Betriebe ausserhalb der kapitalistischen Marktwirtschaft?