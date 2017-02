Einmal mehr gibt`s massig Elektronik auf die Ohren! Am 18. Februar im Wohnzimmer vom Les Amis ab 22 Uhr.

Diesmal mit einem Special Guest: Dj Scum wird den Abend mit viel groovigem Sound einleiten, bevor der Klangbecker dann das Feld beackert, als gäb`s kein Morgen mehr.

Eintritt kann jeder und jede zahlen was er/sie will. Die Kollekte kommt vollumfänglich eurem Lieblingsradio zugute. (und wehe jemand fragt jetzt, welches das sein soll!)

See you there!