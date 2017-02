In den letzten Tagen gingen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest Hunderttausende auf die Strasse. Sie protestierten gegen ein Gesetz, dass Korruption quasi legalisieren wollte. Die post-sozialistisch und links-nationalistische Sozialdemokratische Partei und ihre Regierungskoalition steht im Kreuzfeuer der Kritik. Sogar der Staatspräsident hat sich gegen die Regierung gewandt. Obwohl die Regierung nach den Massenprotesten zurück gekrebst ist und das umstrittene Gesetz auf Eis gelegt hat, hält der Protest an. Nun wollen RumänInnen auch in der Schweiz demonstrieren.

RaBe sprach mit der rumänisch-schweizerischen Politologin Gabriela Mirescu über die Gründe, welche jetzt auch die Diaspora in der Schweiz auf die Strasse treibt:

In Bern findet am Freitag, 10. Februar 2017 um 18 Uhr eine Solidaritäskundgebung auf dem Waisenhausplatz statt.