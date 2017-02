Warum in Rumänien die Massen weiter protestieren / Wie SP wieder Bewegungspartei werden will / Was Burka mit Unternehmenssteuerreform III verbindet

Rumänien trotzt dem Angriff der Regierung auf die Rechtsstaatlichkeit. Heute demonstriert die rumänische Diaspora in Bern ihre Solidarität auf dem Waisenhausplatz.

Hier geht’s zum ungekürzten Interview mit der rumänisch-stämmigen Schweizer Politologin Gabriela Mirescu.

Die SP will wieder Bewegungspartei werden. Wie aber mobilisiert man die Massen? – In unsrer Beitragsserie zum „Reclaim Democracy“ – Kongress in Basel spricht Micha Küchler, Projektleiter der Basiskampagne der SP über ihre Strategien.

Hier geht’s zur Beitrags-Serie zum „Reclaim Democracy“- Kongress