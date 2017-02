polyphon Sendung vom Februar 2017

2016 war das Jahr, in dem eine „Krise der Demokratie“ ausgerufen wurde. Der Aufschwung rechtsnationaler Parteien überall in Europa und zuletzt die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten lässt plötzlich Zweifel aufkommen an einer Tatsache, die viele Menschen in der Schweiz und auch in Deutschland längst als selbstverständlich akzeptiert hatten: Wir leben in einer Demokratie.

Aber was ist eigentlich eine Demokratie? Ganz einfach, nach dem Wortursprung die Herrschaft des Volkes, oder? Aber wie genau herrscht das Volk? Und wer ist das Volk?

Polyphon geht der Frage nach und hat gesprochen mit Katrin Meyer, Alex Demirović und Gurminder Bhambra.

hier der podcast, falls du ohne Musik hören möchtest: