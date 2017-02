Wie Donald Trumps Dekret gegen Sans-Papiers aus ganz normalen Menschen Kriminelle macht. Warum der Flüchtlingsdeal zwischen der EU und Libyen höchst Menschen verachtend ist. Was hinter dem Roman „40“ von Rapper Gimma steckt.

Massives Vorgehen von ICE gegen Sans-Papiers in den USA

In den letzten Tagen wurden in den ganzen USA mehrere hundert Menschen verhaftet und ausgeschafft. Seit Donald Trump ein Dekret erlassen hat, dass alle MigrantInnen ohne gültige Aufenthaltspapiere von den Behörden härter angepackt werden sollen, kommt es täglich zu Dutzenden von Razzien – auch in Sanctuary Cities, wo die Polizei Sans-papiers in der Regel in Ruhe lässt. Durchgeführt werden die Razzien nicht von der lokalen Polizei, sondern vom ICE, der Zoll- und Migrationsvollzugsbehörde. Free Speech Radio hat zum Thema einen Bericht gemacht (in Englisch):

https://fsrn.org/wp-content/uploads/2017/02/20170213Young_ICEsweeps.mp3

Kurzversion (in Deutsch):

https://www.freie-radios.net/mp3/20170215-massivezuna-81392.mp3



Das Flüchtlingsabkommen zwischen EU und Libyen

Seit Jahren kritisiert Pro-Asyl Deutschland die geplante Zusammenarbeit zwischen EU und Libyen in Flüchtlingsfragen. Früher hatte die EU noch mit dem libyschen Diktator Muammar Al-Gaddafi verhandelt – jetzt verhandelt sie mit einem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land. Am EU-Gipfel in Malta hat die EU kürzlich bekräftigt, sie wolle ein neues Abkommen mit Libyen möglichst rasch unter Dach und Fach bringen. RaBe sprach mit Karl Kopp von Pro Asyl:

https://www.freie-radios.net/mp3/20170215-dasumstritt-81393.mp3



Rapper Gimma als Romanschreiber

Rapper Gimma liest im Café Kairo aus seinem neuen Roman 40.



Mehr Hintergründe zu Gimma gibt’s im Beitrag Gimma schreibt Bücher.