Heute im Info berichten wir wie Schutten zum Austausch und zur Integration beiträgt, wir fragen was Google alles über uns weiss und alternativ interviewen den Zürcher SVP-Nationalrat und Weltwoche-Herausgeber Roger Köppel.

Strassenfussball in der Grossen Halle

Noch bis zum 2. März findet in der Grossen Halle der Reitschule „Strassenfussball als Begegnung“ statt. In dieser Zeit spielen täglich Jugendliche, junge Erwachsene und alle Interessierten. Fussball soll dabei als verbindendes Element zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und aus verschiedenen Kulturen wirken. Die Idee: „Die Freude am Fussball verbindet.“ Michael Spahr sprach mit dem Mitorganisator Giorgio Andreoli von der Organsation gggfon über die Hintergründe des Projekts.

Googles Goldesel

Google ist das grösste Internetunternehmen mit einem Börsenwert von über 500 Milliarden Dollar. Sein Geld macht der Konzern mit Werbung, dazu braucht er persönliche Daten. Diese liefern ihm seine NutzerInnen mehr oder weniger freiwillig. Unser Kollege Caspar von Allwörden vom Radio RUM aus Marburg hat sich einem Selbstversuch hingegeben.

Roger Köppel im Interview

Nach den Äusserungen von Trump-Sprecherin Kellyanne Conway zu alternativen Fakten hat sich die Redaktion vom RaBe-Info entschieden, es mit der Wahrheit auch nicht mehr so genau zu nehmen. Aus diesem Grund interviewten wir ganz postfaktisch den Herausgeber des rechten Heftlis Weltwoche, Roger Köppel.