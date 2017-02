Im Info gehts heute um Überwachung und Waffenhandel – und wir berichten live vor Ort von der Räumung des Hauses an der Effingerstrasse 29

Effy wird geräumt

Das Haus an der Effingerstrasse stand ab Mai 2016 leer. Mitte Dezember wurde es von Leuten besetzt, an einer darauffolgenden Solidaritätskundgebung nahmen rund 300 Menschen teil. Heute früh kam es dann zum Polizeieinsatz. Wie es scheint, sind die Beamt_innen dabei ganz unerwartet auf Widerstand gestossen. Die Räumung zog sich über mehrere Stunden hin – Polizeikräfte in Uniform und Zivil waren vor Ort, ebenso die Feuerwehr und eine Ambulanz. Michael Spahr berichtet live von vor Ort.

Schweizer Waffenhandel

Das Staatssekretariat für Wirtschaft seco hat gestern detailierte Zahlen zum Schweizer Waffenhandel veröffentlicht. Die Schweizer Rüstungsexporte sind um rund 8% zurückgegangen, wir fragen beim seco nach, worauf dieser Rückgang zurückzuführen ist.

Big Data

Der Schweizerische Nationalfonds investiert 25 Millionen in Forschungsprojekte rund um Big Data. Big Data, das sind Datenmengen, welche wir alle produzieren, Das können zB Daten von Kunden- und Bankkarten sein, jegliche Spuren welche wir beim surfen hinterlassen oder von Behörden und Unternehmen gesammelte Daten.

Hörstück zum Nachrichtendienstgesetz

Letzten September hat die Schweiz über ein neues Nachrichtendienstgesetz abgestimmt. Von einer künstlerischen Seite sich dem Thema angenähert hat sich die Radiojournalistin Yael Textor. Ihr Beitrag war auch zu hören am SonOhr Hörfestival von vergangenem Wochenende.