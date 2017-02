Spezialsendungen

Am Donnerstag, 2. März 2017, um 11:30 und 18:30 Uhr spielt RaBe das Hörspiel „grenzenlos“ – entstanden in einem Workshop von Time for Change unter der Leitung von Dagmar Kopše und Diego Valsecchi. Hier gibt es das Hörspiel und das Interview mit den beiden ProduzentInnen ab Donnerstag zum Nachhören.