Die Stube im Progr ist ein Raum für kollaboratives Lernen und Arbeiten und fördert den Ressourcen und Wissenstausch im und ausserhalb des PROGRs – so heisst es auf der Homepage. Wir wollen wissen, wofür braucht es sie und was passiert in der Stube? Mit Regula Frei und Bea Glaser vom Verein Melting-Pot spricht Zita Bauer.