In Genf finden Verhandlungen zu Syrien statt, mit am Tisch sind VerterterInnen von Baschar al-Assad. Ein Buch namens „Switzer“ zeigt Gesichter aller Länder. Und im Radioblog fragt sich RaBe-Mitgründer Willi Egloff, was am 18. März zu tun ist

Al-Assad VertreterInnen in Genf

Seit einer Woche gibt es in Genf Friedensgespräche zu Syrien. Auch mit dabei sind VertreterInnen von Baschar al-Assad. Für Exil-SyrerInnen ist klar: So lange er mit am Verhandlungstisch sitzt, wird es keinen dauerhaften Frieden geben in Syrien. Wir haben mit Wayd Zimmermann von Femmes pour la Démocratie gesprochen.

Bildband „Switzers“

Der Fotograf Reiner Roduner hat für seinen Bildband Switzers Menschen aus allen 193 Nationen der Welt abgebildet, welche in der Schweiz zu Hause sind. Aus manchen Länder gibt es nur einen einzigen Menschen, welcheR hier in der Schweiz lebt und doch hat er es geschafft, sie alle ausfindig zu machen und zu porträtieren.

Radioblog zum 18. März

In gut zwei Wochen soll es in Bern eine Kundgebung geben gegen die angebliche Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Laut der Zeitung „Der Bund“ sollen dabei auch bekennende Neonazis nach Bern kommen. Der RaBe-Mitgründer Willi Egloff stellt sich die Frage, was nun zu tun sei, an diesem 18. März. Und nimmt Vorschläge gerne entgegen unter inforedaktion@rabe.ch