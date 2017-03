Feierabend, Wochenende, Bier, Radio an, geniessen! Wie jeden Freitag der perfekte Einstieg ins Weekend mit Radio Sur le Pont. Tune in and enjoy!

Playlist „Radio Sur Le Pont“ 03.03.2017

Beirut – Perth

Woods – Moving To The Left

The Black Keys / RZA – „The Baddest Man Alive“

Jack White – „High Ball Stepper“

Wilco-„Hotel Arizona“

TAD – Wired God

King Woman – Burn

Dazz Band – party right here (HIDDEN TRACK)

Geto Boys – Damn It Feels Good To Be A Gangsta

Black Rock – The New York City Bump

Siobhan Fahey & Shakespears Sister (Official) – Hello

The Catch – 25 Years

TRÜMMER – Grüße aus der Interzone

Die Sterne & Erobique – WICHTIG (EXTENDED VERSION) (B-ART)

CAVE – W U J

The Smiths – sweet and tender hooligan

Slowdive(band) – Star Roving

SDP feat. Sido – Bullen, Schweine (MUST SEE)

Blitz – New Age

Melker – Monbijou

Tee Set – TEA IS FAMOUS (Fürabebier)

Dale Bozzio / Missing Persons – Destination Unknown