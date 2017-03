Job bei RaBe? Wir suchen Buchhalter/in 20-30%

Radio Bern RaBe sucht zur Verstärkung des Teams eine/n qualifizierte/n

Buchhalter/in 20 – 30%

ab 1. Mai 2017 oder nach Vereinbarung



Deine Aufgaben

Führung der Kreditoren-, Debitoren- und Finanzbuchhaltung inkl. Zahlungsverkehr und Kassabuch sowie einer einfachen Kostenstellenrechnung der Vereinsbuchhaltung

Vorbereiten des Jahresabschlusses

Erstellen von Budgets in Zusammenarbeit mit der Projektstelle

Allgemeine administrative Arbeiten im Zusammenhang mit der Buchhaltung

Optimieren der Buchhaltung (Kontenplan, einfache Kostenstellenrechnung, automatische Verbuchung von Debitoren)

Aufbau eines Reportings an den Vorstand

Dein Profil

Du bist engagiert, teamfähig und kommunizierst gut. Du verfügst über eine kaufmännische Grundbildung und hast Erfahrung in der Buchhaltung. Du verfügst über fundierte MS-Office-Kenntnisse und Erfahrung mit Buchhaltungssoftwares. Deine sorgfältige und exakte Arbeitsweise sowie dein sicheres Auftreten überzeugen, Diskretion und Verschwiegenheit sind für dich selbstverständlich.

Wir bieten

Eine verantwortungsvolle, selbständige Tätigkeit in lebendigem Umfeld mit grossen innovativen und gestalterischen Freiheiten. Du arbeitest im kleinen Kernteam unter einem Gesamtarbeitsvertrag mit Einheitslohn.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und Diplomen per E-Mail an job@rabe.ch bis am 7. April 2017.

Bei Rückfragen steht dir Marcel Lüthi (finance@rabe.ch) gerne zur Verfügung.