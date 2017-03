Nekane Txapartegi ist seit 11 Monaten im Gefängnis in Zürich. Vor über 15 Jahren wurde die Baskin von den spanischen Behörden verhaftet, gefoltert und missbraucht. Sie kam auf Kaution frei, wurde aber auf Grund eines vorgefertigten Geständnisses, welches sie unter Folter unterschrieben hatte, verurteilt. Sie ist daraufhin in die Schweiz geflüchtet, wo sie seither ein unauffälliges Leben führte. Letzten April wurde sie verhaftet, nun sitzt sie noch immer im Gefängnis, weil sich die Schweizer Behörden immer noch darüber beratschlagen, ob sie Nekane nach Spanien ausliefern sollen. Wir haben mit Urzi Raskin, Sprecher der baskischen Organisation Etscherat gesprochen. Mehr Infos zum Fall Nekane Txapartegi gibt’s auch hier.

Und: Morgen um 19 Uhr auf RaBe gibt’s eine Solidaritäts-Sendung für Nekane Txapartegi mit Grussbotschaften, in der spanischsprachigen Sendung Radioactivos. Wer Nekane eine Nachricht zukommen lassen will, kann ein Audiofile oder schriftliche Grüsse an radioactivos@rabe.ch senden.

Der morgige 8. März ist der internationale Frauenkampftag. Ein Tag, welcher vor über 100 Jahren das erste Mal begangen wurde und offensichtlich immer noch nötig ist. Unter anderem ruft das Bündnis We can’t keep quiet zu Aktionen und Protesten auf.