Spezialsendungen

Individualität. Vielfalt. Selbstbestimmung.

Wie wichtig ist Selbstbestimmung? Was bedeuten Teilhabe und Inklusion? Warum bleiben Menschenrechte manchmal auf der Strecke? „Radio Kunterbund“ wird gestaltet und gesprochen von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Durch das gemeinsame Arbeiten an der Sendung wird Teilhabe aktiv gelebt und neue Paradigmen werden erlebbar gemacht. Der dafür geschaffene Raum lässt Platz für Individualität und schafft so eine bunte Vielfalt. Eine Sendung, die sensibilisieren soll. Ein Projekt mit dem Humanus-Haus in Rubigen.

Freitag 10. März 2017, 17-18 Uhr