Gender und Hacking? Genderhacking!

Das Festival

Gender ist das Problem, Hacking die Lösungsstrategie. Das Hackingfestival ckster setzt sich mit der Frage auseinander, was Genderhacking bedeuten kann. Subkutan im Gespräch mit Festivalmitorganisator Adrian Demleitner. Ein Beitrag von Lena Glanzmann.

Gender in der Geschichte

Mit Trümmern der Geschichte auf Geschlecht einhacken! So nennt der Historiker Thomas Späht seinen Vortrag über die Geschlechterdefinition in der Vergangenheit. Monika Hofmann hat sich mit ihm auf die Spur von Geschlecht in der Antike begeben.

Sextoys am Hackerfestival

Der eigenen Fantasie freie Lauf lassen? Ja! Das tun die Teilnehmer_innen diesen Samstag am Workshop «Do it Yourself Sextoys». Fertig mit fixen Geschlechterrollen! Die Keramikerin Christine Aschwanden führt durch den Nachmittag. Ein Beitrag von Nicola Mohler.

Filmtipp Apropos Gender: „Manche mögen`s heiss“ von 1959 mit Marilyn Monroe.

Lieder: We cant keep quiet https://www.cantkeepquiet.ch/ Sateen – Love Makes the World