RaBe Fest 2017 / 21.& 22.April / Reitschule Bern

Das RaBe Fest in guter alter Manier zurück! Bei der elften Ausgabe erwartet euch wieder ein bunter Mix in den Kulturräumen der gesamten Reitschule Bern. Mit Konzerten und DJs im Dachstock, Frauenraum, Rössli und Sous le Pont, trashigen Filmen im Kino, Poetry Slam und Comedy im Tojo Theater.

Am erst en Festtag, dem Freitag 21.April begrüssen wir Che Sudaka aus Argentinen. Mit ihrer wilden Mischung aus Ska, Reggae, Punk und Latin-Rock erwartet uns ein heisser Abend mit viel Rhythmus und „Tanzbein-friendly-beats“. Davor geben die vier Innerschweizer Mannen von Dubspencer & Trance Hill ihrem tanzbaren Psychadelic-Dub zum Besten. Dazu gibt’s die Mumienkonglomerat DJs, die auch müde Tänzer munter machen! Im Suli freuen wir uns über wilden Rock`n`Roll-Disco-Punk von Blind Butcher und Jet Turino aus Luzern. Im Rössli legen wie immer eine gute Auswahl von RaBe DJs ihre Tunes auf. Unerhört tolle Elektronik und fette Bässe erwarten euch mit LCP (unerhörtes, ungehörtes), DJ SpeeDee (La mañana) und DJ Lockee & Ryck (RaBass). Im Tojo Theater erwartet euch der Wahnsinns-Auftritt eines unglaublich lustigen Menschen, wo wir bis Dato noch keine Ahnung haben, wer das sein wird. J Im Kino flimmern den ganzen Abend diverse Exploitation Trash-Movies an der Remember VHS..? Night, an beiden Tagen über die Leinwand.

Am Samstag 22. April spannen wir mit MIDILUX zusammen und begrüssen wir Gabor Schablitzki aka Robag Wruhme, von dem man laut Insider Kreisen ein phänomenales Set erwarten darf. Dazu Mastra, Raker und Fabien, was will man mehr? Im Rössli trump(f)en VJ Rhaps (The Vidiot) und die Radio Sous le Pont DJs (Radio sur le Pont / der Morgen) mit einer ihrer schon fast legendären Videodiscos auf. Im Suli kracht`s derweil mit den wunderbaren AZIZ, den Cello-Punks von Zlang Zlut und die Postrocker von Overdrive Amp Explosion. Im Frauenraum können wir uns auf Yarah Bravo freuen. Eine der wärmsten Soulstimmen Europas. Vielen wird sie auch als die talentierte Rapperin von One Self (Ninja Tune) ein Begriff sein, wo sie zusammen mit DJ Vadim unter anderem den Überhit „Bluebird“ gelandet hat. Starker Tobak liefert an dem Abend eine weitere tolle Rapperin; Leila Akinyi. Mit viel Power haut sie dem Publikum ihre Texte um die Ohren, in denen Sie mit rassistischen Vorurteilen aufräumt und Menschen aller Geschlechter und jeglicher Herkunft Mut zur Selbstbestimmung macht! Ebenfalls mit von der Party ist DJ Scarlett. Im Tojo messen sich die besten Slamer von nah und fern beim Capital Slam Deluxe.

In den nächsten Tagen werden noch zwei weitere Acts bekannt gegeben.

Tickets sind ab sofort hier erhältlich:

RaBe Fest 2017 Freitag Vorverkauf 29.- / Abendkasse 30.- / RaBe Soli-Preis 35.- / RaBe Member erhalten 5.- Rabatt (Bei VVK Tickets bekommt ihr die 5.- am RaBe Stand zurück)

RaBe Fest 2017 Samstag Vorverkauf 29.- / Abendkasse 30.- / RaBe Soli-Preis 35.- / RaBe Member erhalten 5.- Rabatt (Bei VVK Tickets bekommt ihr die 5.- am RaBe Stand zurück)