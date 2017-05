Mit Dani, Domi und Stuwi von The Legendary Lightness unterhielten wir uns gut eine Stunde übers Musikmachen, über ihre Entwicklung, über ihre Konzerterlebnisse („Eigentlich haben wir noch kein „schlechtes“ Konzert erlebt …“), über ihr neues Album „April Hearts“, das im April erschienen ist und darüber, wie sich die Songs entwickeln uns langsam von selbst ihren Weg aufs Album finden … In der Sendung spielten sie live die Songs „All The Bliss“ und „April Hearts“ in einer akustischen Version. Das nächste Mal live erleben kann man sie am Freitag, 12. Mai 2017, im Mokka in Thun.

In der zweiten Stunde gab es ein kleine rockige Vorschau mit Melchior auf das Bitch Fest, ein Mini-Festival am 5. und 6. Mai 2017 in Basel, organisiert von den Bitch Queens, wo sie gleich ihr neues Album L.O.V.E taufen.

Sendung verpasst? Hier nachhören: Radieschen vom 5. Mai 2017