Die Bundespolizei der USA – das FBI – ermittelt gegen das Wahlteam von Donald Trump, weil es angeblich Kontakte zu Russland hatte. Was macht Donald Trump? Er entlässt den FBI-Direktor James Comey. Kein Wunder werfen ihm kritische Stimmen vor, er wolle etwas vertuschen. Soeben wurde bekannt, der Senat will Comey vorladen, um über seine Ermittlungen wegen der angeblichen „Russia Connection“ des Trump-Teams zu informieren.



Dass sich Trump immer mehr, wie ein kleiner Diktator aufführt, könnte ihm am Schluss schaden: obschon er nicht mehr so laut ist, wie zu Beginn der Amtseinführung von Trump, hält der Widerstand von Rechts bis Links an. RaBe sprach darüber mit dem Journalisten Max Böhnel. Max Böhnel lebt in New York und berichtet aus den USA – für zahlreiche Medien wie Deutschlandfunk, Neues Deutschland oder SRF. Er erzählt, wie die Medien in den USA den Rauswurf von Comey kommentierten:

https://www.freie-radios.net/mp3/20170511-derrauswurfc-82943.mp3