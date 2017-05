Jeden Freitag beste Unterhaltung und der perfekte Einstieg ins Wochenende, mit den angestammten vier Rubriken Hidden Track, B-Art, Must See und Fyrabebier!

Today with live guests - The unique, great, Makola from London!

PLAYLIST „Radio Sur le Pont“ 12.05.2017

The The – Sweet Bird Of Truth

Us3 – Cantaloop

Kendrick Lamar – King Kunta

Pulp – Mile End

Left Boy – THE RETURN OF…

The Darkness – I Believe In A Thing Called Love

Dead Kennedys – Too Drunk To Fuck

Wilbert Harrison – LET’S STICK TOGETHER (HIDDEN-TRACK)

Canned Heat – On The Road Again

La Roux – Tropical Chancer

D.A.F. – Als war ‚ s das letze mal

Warpaint – Above Control

Welle:Erdball (official) – Die Liebe der 3. Art

Trentemøller – Complicated

Todd Terje – Jungelknugen (Four Tet Remix)

MAKOLA – Black Man Statues (B-Art)

MAKOLA – This is London

D’Angelo and the Vanguard – Sugah Daddy

Steel Pulse – Can’t Stand Losing You

The Quick – The Rhythm Of The Jungle

Digger Barnes / Pencil Quincy “YOU CAN’T RUN FROM THE DEVIL” (MUST-SEE)

Captain Moustache & Fredo Ignazio– Welcome to the valley of tears

The Cambodian Space Project – Whiskey Cambodia (FYRABEBIER)

Sham-69 – With A Little Help From My Friends

Killing Joke: Official – Love Like Blood