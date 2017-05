Im Info stehen heute zwei Radios im Zentrum, das RaBe und seine neue Flaggenaktion und das freie Radio Tierra aus Santiago in Chile.

Vexillologie, oder: Wir fragen beim Flaggenkundler nach!

Der Flaggen-Wettbewerb läuft! Zu gewinnen gibt es z.B. Wellness-Weekends, eine Vespa und Gmüesabos. Bestell dir eine bei uns und häng sie an dein Fenster, an dein Balkon oder an deinen Fahnenmast und mit ein bisschen Glück besuchen euch zwei charmante Giele aus der Lorraine und beschenken dich! Für uns im Info ist dies Anlass mal bei einem Flaggenkundler, einem sogenannten Vexillologen, nachzufragen, was denn eine gute Fahne ausmacht. Eins sei verraten: Unser Design erntet nicht gerade viel Lob….

Happy Birthday Radio Tierra!

Eine aufmüpfige Schwester wird 25! Wir gratulieren dem freien Radio Tierra aus Chile zum Geburtstag. Ein Radio welches in der Zeit kurz nach der Pinochet-Diktatur sich seinen Platz erkämpfen musste. Die Aktivistin Vicky Quevedo erzählt aus ihrem Alltag.