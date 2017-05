2017.05.25.AL Crisscross.Aruan Ortiz „Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ mit Jürg Solothurnmann

Im Fokus: Der kubanische Pianist und Komponist Aruán Ortiz

Kulturradio RaBe – DO 26. Mai 2017, 23:00-24:00

Als „neuestes kubanisches Wunderkind in den USA“, hat ihn die amerikanische Jazzpresse gerühmt. Geboren 1973 in Santiago de Chile ist Aruán ein Reisender zwischen Kontinenten und der afro-kubanischen indigenen Musik, den Stilen des aktuellen Jazz und der modernen Klassik. Crisscross zeigt verschiedene Stationen auf Ortiz‘ Weg in den vergangenen 14 Jahren – als Sideman, Pianist mit Jazztrios, Jazzquintett, Komponist und Dirigent mit dem Camerata Urbana und ganz aktuell von seiner neuen Solo-CD „Cubanism“.