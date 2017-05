Heute im Info haben wir Menschen und Tiere zu Gast und spazieren gemeinsam mit offenen Ohren durchs Länggassquartier.

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/05/Rabe-Info-19.-Mai-2017.mp3



Speziesismus

Speziesismus bezeichnet – analog zu Rassismus und Sexismus – die Unterdrückung von Wesen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einer Spezies. Der englische Philosoph Jeremy Bentham legte vor über 200 Jahre den Grundstein dazu. Er sagt: „The question is not, Can they reason? nor Can they talk? But, Can they suffer?“ („Die Frage ist nicht: Können sie denken? oder: Können sie sprechen? Sondern: Können sie leiden?“) Er meinte damit, dass man einem Wesen, unabhängig von seinen intellektuellen Fähigkeiten, keine Schmerzen zufügen darf insofern es über eine Leidensfähigkeit verfügt. Der Basler Philosophie Professor Markus Wild erklärt, wie eine Welt frei von Speziesismus aussehen würde. Heute Abend hält er ein Referat zu diesem Thema, um 18.15 Uhr an der Unitobler. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Ohren spitzen in der Länggasse!

Am Wochenende nimmt das Radio Antenne Menschen mit auf einen Hörspaziergang durchs Länggassquartier. Wie klingt es in unserer Stadt? Welche Geräusche blenden wir tagtäglich aus? Die Teilnehmenden dürfen den Klängen mir einem Aufnahmegerät nachgehen. Leiter Florian Hohnhorst wird nach den Rundgängen mit den gesammelten Tönen eine Audio-Collage produzieren. Eine Anmeldung ist erwünscht: reservation@radioantenne.ch

Radioblog mit Guy Krneta

In unserer freitäglichen akustischen Kolumne hält der Berner Schriftsteller Guy Krneta ein Plädoyer für einen flexibleren Umgang mit Fremdsprachen in den Schulen.