Eine Chronologie der Ereignisse in und um die Präsidentschaft von Donald Trump sowie eine Analyse des Phänomens „Führerkult“ gibt’s in der vierten Ausgabe von Trumpwatch im RaBe-info. Zudem werfen wir einen Blick auf den Abstimmungssonntag von gestern:

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/05/Rabe-Info-22.-Mai-2017.mp3



Abstimmungsresultate vom 21. Mai 2017

Das neue Energiegesetz des Bundes wurde mit einem JA-Anteil von 58% angenommen. Im kanton Bern wurde die Umfahrung Aarwangen angenommen (60% JA) und der Kredit für die Asylsozialhilfe abgelehnt (54% NEIN) abgelehnt. Bei den Wahlen eines neuen Regierungsstatthalters für den Verwaltungskreis Bern-Mittelland setzte sich der bisherige Christoph Lerch (66%). Seine Herausforderer Claude Grosjean (29%) und Stefan Theiler (6%) hatten keine Chance.



Trumpwatch #4 – der vierte Monat im Amt