Für Frauen und Mädchen, die Opfer von Genitalbeschneidung geworden sind, gibt es eine neue Plattform: mädchenbeschneidung.ch. Auch die Reitschule mobilisiert für die Proteste gegen die Mächtigen der Welt am G-20-Gipfel in Hamburg. Die Jazzsängerin Isabelle Ritter tauft am Sonntag gleich zwei neue Alben. Alle Details gibt’s im Info-Podcast um 12 Uhr.

Das Video, das von der Reitschule Mediengruppe Online gestellt wurde, wirft Fragen auf, zum gestrigen Polizeieinsatz:



James Bond ist nicht tot, aber der Mann, der ihm am meisten verkörpert hatte: Roger Moore ist gestern 89-jährig gestorben. Ihm widmet das Info ein Lied: