Heute gibt’s kein Info um 11 und 18 Uhr, dafür eine anarchistische Hörproduktion aus Portugal vom Anarchistischen Radio in Berlin.

Ein Radiobeitrag über die Geschichte anarchistischer Politik in Portugal und die aktuelle Lage des libertären Kulturzentrums in Almada nahe Lissabon. Mit Interviews, Collagen und selbst gemachten Hörspielparts schickt euch das A-Radio auf eine kleine Reise durch die Geschichte des Anarchismus Portugals:

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/05/A-radioBerlin_radioAKarlsruhe_anarchismusInPortugal.mp3

Mehr Infos zum Anarchismus in Portugal gibt’s unter aradio.blogspot.de.

Wer sich dieses Wochenende in Bern mit Anarchismus beschäftigen will, kann das an der Anarchistischen Buchmesse tun.

Hierzu hat Tom Hänsel von der RaBe-Sendung polyphon einen stündigen Beitrag produziert: