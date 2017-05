Der Berner SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg „trumpt“ und möchte beim neuen kantonalen Integrationsprogramm die Mitbestimmung des Volkes möglichst klein halten – die Hintergründe. Im Hammerwerk Worblaufen trifft analog auf digital und virtuell auf materiell – eine Reportage über eine Werkschau der Hochschule der Künste Bern HKB.

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/05/Rabe-Info-29.-Mai-2017.mp3

Kantonales Integrationsprogramm 2

Der Kanton Bern soll ein neues Integrationsprogramm (KIP 2) erhalten. Zuständig ist die Gesundheits- und Fürsorgedirektion unter SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg. Die vorberatende Integrationskommission will Schnegg im Prozess am liebsten aus dem Spiel lassen, so der Vorwurf von betroffenen Grossrätinnen.

Wilma Rall hat mit den involvierten Personen gesprochen und die Vorwürfe genauer unter die Lupe genommen:

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/05/29.Schnegg_KIP2_Vorgehen.mp3

Digital Material im Hammerwerk

In einer Werkschau der Hochschule der Künste Bern HKB im Hammerwerk Worblaufen zeigen Studierende, wie sie mit dem scheinbaren Gegensatz des Digital-Virtuellen und des Analog-Materiellen umgegangen sind.

Eine Reportage von Michael Spahr:

Bilder von der Werkschau im Hammerwerk:

Video von der Werkschau im Hammerwerk:

Hier gibt’s zusätzliche Videos zum HKB-Projekt me myselfie and I.