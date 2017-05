Eine schnellere, bessere und zielstrebigere Integration. Das fordert das neue Integrationsprogramm KIP 2 aus der Feder von Pierre Alain Schnegg (SVP). Schön und gut, könnte man meinen. Doch in linken Kreisen stösst es auf Kritik.

In Ex-Jugoslawien drohen alte Konflikte neu aufzuflammen. Ein serbisch-bosnisches Radioprojekt versucht das mit Hilfe von Jugendlichen zu verhindern.

An den Grenzen Europas herrscht vielerort Ausnahmezustand und Rechtlosigkeit. Überall stranden Geflüchtete vor den Toren der EU und kommen nicht weiter. Das Theater-Stück „Träges Herz“ befasst sich mit denjenigen, die Hilfe leisten vor Ort.

Kantonales Integrationsprogramm

„Fordern statt fördern“. So laute die Devise im neuen Berner Integrationsprogramm KIP 2, finden zumindest linke PolitikerInnen. Der Kanton will nähmlich Geld einsparen, fordert aber gleichzeitig mehr Effort von der Migrationsbevölkerung. So soll diese beispielsweise in kürzerer Zeit die deutsche Sprache beherrschen. Das dies nicht für alle gleichermassen möglich ist, wird dabei nicht beachtet. Der federführende SVP-Regierungsrat, Pierre Alain Schnegg, versuche damit die demokratische Mitwirkung zu umgehen, so die KritikerInnen.

Radioprojekt „Zenica-Niš Calling“

In den Ländern Bosnien, Serbien und dem Kosovo bestehen auch 25 Jahre nach Kriegsende noch immer grosse Gräben zwischen den verschiedenen Ethnien und Minderheiten. In all dem Misstrauen, gibt es aber auch immer wieder Lichtblicke. So beispielsweise in Form des serbisch-bosnischen Radioprojekt „Zenica-Niš Calling“. Ein Projekt welches mit Hilfe von Jugendlichen versucht, die Gräben zumindest teilweise wieder zuzuschütten.

Träges Herz

Ab Dienstag, 30. Mai wird im Schlachthaustheater ein Stück aufgeführt, bei welchem die Krise an den EU-Aussengrenzen eine zentrale Rolle einnimmt, allerdings wird nicht das Elend der Geflüchteten ins Rampenlicht gezerrt, sondern vielmehr gefragt, wer denn die ganzen Freiwilligen sind, die vor Ort Hilfe leisten. Ausgehend von einem Fall im eigenen Familienkreis hat Schauspieler und Regisseur Lorenz Nufer zusammen mit Autorin Renata Burckhardt das Stück „Träges Herz“ erarbeitet.