Tragen InforedaktorInnen Birkenstöcke oder moderieren sie barfuss? Was spielt sich in den ominösen Redaktionsräumen des RaBe-Infos ab? Welche Gedanken machen sich die Damen und Herren täglich? Antworten gibt’s in Videoform. Wir haben unseren Arbeitstag gefilmt.

Redaktionssitzung um 8:15 Uhr (Michael Spahr, Katrin Hiss, Gisela Feuz):



Telefoninterview um 9:00 Uhr (Michael Spahr):



Jingleproduktion um 9:05 Uhr (Martin Schneider):



Sendungsvorbereitungen um 9:15 Uhr (Katrin Hiss, Gisela Feuz):



Nachrichtenproduktion um 9:30 Uhr (Michael Spahr):



Vorschau in Der Morgen um 10 Uhr (Katrin Hiss, Nadja Radi):



Die Sendung um 11 Uhr (Katrin Hiss, Michael Spahr):