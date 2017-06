Heute im Info sprechen wir über Zahlen im Bundeshaus und Theater im Kongo:

Mandatsgelder für Parlamentsmitglieder

Das Netzwork Lobbywatch untersucht die Interessensbindungen von National- und StänderätInnen. Neu wollte das Netzwerk aus RecherchejournalistInnen auch wissen, wie viel die Mitglieder der Schweizer Parlaments mit ihren Verbands- oder Verwaltungsratsmandaten eigentlich verdienen. Antwort gegeben haben die wenigsten, aufschlussreich war die Untersuchung trotzdem. Eine Liste zur Transparenz der NationalrätInnen des Kantons Bern gibts hier.

Zahlen im Bundeshaus

Zur Zeit ist Session, doch während den Parlamentssitzungen scheinen die wenigsten National- und StänderätInnen aufmerksam zuzuhören. Ein Grund dafür vermutet unser Kollege Michael Spahr in der Schwerfälligkeit der Reden: So wird z.B. dauernd mit Zahlen um sich geworfen, denen niemand folgen kann. Eine Collage.

Oh Boyoma

In der Heiteren Fahne wir noch bis nächsten Freitag das Stück Oh Boyoma aufgeführt. Es spielt im Dschungel von Kongo im Jahre 2030, eine Zukunftsutopie, in welcher europäische Geflüchtete ein neues zu Hause suchen.