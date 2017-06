Unser Bärner Gring der Woche ist Ntando Cele. Die 36-jährige Performance-Künstlerin stammt ursprünglich aus Südafrika, ist der Liebe wegen nach Bern gezogen und lebt mittlerweile seit vier Jahren in der Hauptstadt. Zurzeit steckt Ntando in den Vorbereitungen zu einem Musical der etwas anderen Art – «Sit so guet, s.v.p.» – das ab 22. Juni in der Dampfzentrale zu sehen sein wird.