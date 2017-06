Von Donnerstag bis Samstag steht das Berner Arthouse-Kino Rex ganz im Zeichen des Fussballs. Zum zweiten Mal wird dort nämlich in Zusammenarbeit mit dem YB-Fanlokal Halbzeit, Radio Gelb-Schwarz und dem Blog Zum Runden Leder das Filmfestival «Match Cut» veranstaltet, dieses Jahr unter dem Motto «Ultras, Idole und Hymnen». Gezeigt werden sechs Filme, die sich alle um Fussball drehen, so zum Bespiel Dokumentationen über die Hand Gottes – Diego Armando Maradona – oder die Mutter aller Hymnen «You Never Walk Alone».

Den eigentlichen Festival-Auftakt macht eine Podiumsdiskussion zu Fussball-Fankultur und deren fanatischen Vertretern, eben den Ultras. Gisela Feuz hat sich von YB-Fanarbeiter Lukas Meier und Fankultur-Kenner Pascal Claude erklären lassen, was es mit diesen Ultras genau auf sich hat.



Programm «Match Cut»

Do 8. Juni, 21:30 ULTRÀ

Fr 9. Juni, 20:30 BECOMING ZLATAN

Fr 9. Juni, 23:00 MARDONA BY KUSTURICA

Sa 10. Juni, 19:30 YOU’LL NEVER WALK ALONE

Sa 10. Juni, 22:00 FEVER PITCH

Dazu Podiumsdiskussion, Talk, Party, Wurst und Bier