Spezialsendungen

Unter dem Motto „gibb & you get“ stellen rund 400 Lernende der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern (gibb) 17 verschiedene Projekte auf die Beine. Die 26 Klassen produzieren Kurzfilme, werden fit beim Parkour oder betreiben Urban Gardening mit BewohnerInnen der Kollektiv-Unterkunft Viktoria.

Drei Klassen besuchten RaBe und gestalten nun gemeinsam eine Radio-Sendung! Wie es klingt, wenn Heizungsinstallateure, Maurer und Baupraktiker Radio machen, hörst du in der Sendung „gibb & you get“. Das Wortspiel besagt, dass man etwas geschenkt bekommt, wenn man bereit ist, zu geben. Die 44 Schüler gaben Gas und besuchten Filme, Ausstellungen und Stadtrundgänge, sie schenkten Geflüchteten ihr Interesse, sie übten sich in Moderation und Produktion von Radio Beiträgen. Voll von Eindrücken, wertvollen Begegnungen und mit neuem Wissen im Gepäck erzählen sie in der Sendung über die kulturelle Vielfalt als Bereicherung unserer Gesellschaft.