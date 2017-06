Jeremy Corbyn ist die neue Ikone der Linken in Britannien und anderswo – bei den Wahlen vom 8. Juni 2017 könnte er der Gewinner sein. Ultras sind nicht Hooligans – ein Filmfestival nimmt die Fussball(fan)kultur unter die Lupe. Reduziert aufs Maxmimum – die Theaterserie Stückbox macht aus der Not eine Tugend.

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/06/Rabe-Info-8.-Juni-2017.mp3

Jeremy Corbyn – Hoffnungsträger der Linken in Britannien und anderswo

Eigentlich hätte sich Theresa May das ganz anders vorgestellt: Wahlen mit einem Erdrutschsieg der konservativen Tories und dann regieren ohne Kompromisse, ohne Rücksicht auf Verluste den Brexit umsetzen – radikal neoliberal.

Doch wenn die Umfragen heute bei den Wahlen in Britannien Recht behalten, könnten die Tories massiv verlieren und die sozialdemokratische Labor Party massiv gewinnen. Nicht ganz ausgeschlossen ist sogar, dass der Labor-Chef, der äusserst links politisierende Politiker Jeremy Corbyn neuer Premier werden könnte.



Noch vor zwei Monaten sah alles anders aus: Corbyn galt als Aussenseiter. Theresa May schwebte auf einem Umfragehoch. Doch Hochmut kommt vor dem Fall: Nachdem sie vorgezogene Neuwahlen angekündigt hatte, machte sie ziemlich viel falsch.

Sie ging nicht zu den Leuten, sondern kapselte sich ab. Sie wiederholte gebetsmühlenartig ihre Parolen, ohne wirklich auf die neuen Umstände einzugehen, welche die Terroranschläge der letzten Wochen ausgelöst hatten. Sie verkaufte sich als Eiserne Lady in einer Zeit, in der die Bevölkerung nach einer warmen und liebevollen Person dürstete.

Jeremy Corbyn hingegen machte offenbar vieles richtig. Er versprach zwar viel, das er wohl nicht einhalten kann, doch er bleibt vielversprechend – nicht nur für Briten und Britinnen. Michael Spahr hat Jeremy Corbyn porträtiert.

https://www.freie-radios.net/mp3/20170608-vielversprec-83457.mp3

Live-Tickers zu den Wahlen in Britannien gibt’s unterem bei The Guardian und auf BBC. Und den Anti-Theresa-May-Song von Captain Ska gibt’s hier:

Fussball(fan)kultur im Kino Rex

Radikale Fussballfans sind keine Hooligans. Was hinter dem Begriff „Ultra“ steckt, hat Gisela Feuz anlässlich des Match Cut Fussballfilmfestivals im Kino Rex untersucht:

Stückbox im Schlachthaus

Theater machen mit beschränkten Mitteln – das ist möglich. Die Regisseurin Ursina Greuel hat das Format Stückbox entwickelt und bringt grosse Texte mit kleinem Aufwand und kleinem Ensembles auf die Bühne. Jetzt gastiert die Stückbox im Berner Schlachthaus Theater. Ursina Greuel sprach über radikales Theater mit RaBe: