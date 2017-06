Doing Credibility: Was bedeutet „Glaubwürdigkeit“ im Asylverfahren? Die Uni Bern bringt Licht ins Dunkel / Zapf! Festival: Kleine Brauereien auf dem grossen Podest auf dem Warmbächli-Areal / Radioblog: Wie rote Ampeln die Velo-Offensive ausbremsen

Doing Credibility im Asylverfahren

Ob ein Asylgesuch anerkannt wird oder nicht hängt stark von der so genannten „Glaubwürdigkeit“ der Geflüchteten ab. Wie erreichen Geflüchtete, dass ihnen die Asylbehörden Glauben schenken? Oder anders: Wie beurteilen die Behörden, ob eine Person glaubwürdig argumentiert oder nicht? Das untersucht die Doktorandin Laura Affolter in ihrem aktuellen Forschungsprojekt am Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern.



Zapf! – Craft Beer Festival Bern

Die sogenannte Craft Beer-Szene erfreut sich aktuell grosser Beliebtheit. Craft Beer bedeutet soviel wie „lokal und unabhängig hergestelltes Bier“. Diesen Grundsatz nahmen sich auch die Bierproduzenten von „Braukunst Bern“ zu Herzen. Morgen Samstag veranstalten sie auf der Warmbächli-Brache in Bern das erste Craft-Beer-Festival.



Radioblog: Rote Ampeln weit und breit

Die linke Wutbürgerin Fidelia Hässig nervt sich über ihre ausgebremsten Velofahrten in der rotgrünen Stadt Bern.