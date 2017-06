Am 16. Juni ab 22:00-02:00 Uhr zu Gast ihm Multiversum ist die Crew von Reisefieber mit 4 Liveakts und die haben immer was zu erzählen!

Und es gibt auch noch Tickets zu gewinnen von der Reisefieber Party, die vom Fr. 23. Juni ’17 ab 15:00 Uhr bis am So. 25. Juni ’17 um 15:00 Uhr auf dem Scheltenpass (BE) stattfindet.

Durch die Sendung begleiten euch wie immer Marion und Venom.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Azon (SUI) Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Boom Nasha (SUI) Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Colorshape (SUI) Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ