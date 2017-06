Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen des Empowerment Day – dem Gleichstellungstag der Schweizer Musikbranche. Am Samstag und Sonntag finden im Progr diverse Veranstaltungen, Workshops und Konzerte statt, mit dabei sind auch Soul-Sängerin Brandy Butler, Tontechnikerin Beryll Ryder und Journalistin Milena Krstic.

Mutter und Musikerin: Brandy Butler

Schlaflose Nächte, 20-Stunden-Schichten, mal viel, mal keinen Lohn. «Regelmässig» ist im Musikbusiness kaum je etwas, weder Arbeitszeiten noch Einkommen. Umso grösser ist die Herausforderung, Job und Nachwuchs gerecht zu werden, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.

Brandy Butler kann davon ein Lied singen. Die Singer/ Songwriterin hat eine steile Musik-Karriere hingelegt, mit dabei: ihrer mittlerweile sechsjährige Tochter. Am Samstag ist Brandy Butler am Empowerment Day zu Gast und berichtet übers Mutter- und Musikerinnendasein.

Der Workshop «Schlaflose Nächte on- und offstage» findet am Sonntag 12:45 Uhr in der Stube im Progr statt.

Send me Nudes – Sexismus im Netz und was wir dagegen tun können: Milena Krstic

Innerhalb eines Monats werden auf Twitter mehr als sechs Millionen Mal die Wörter «Slut» und «Whore» verwendet, pro Tag werden somit 200’000 Mal Frauen als Hure oder Schlampe bezeichnet. Natürlich werden auch Männer in der virtuellen Welt beschimpft, aber es sind besonders die Frauen, welche zu spüren bekommen, dass das Internet kein Raum ist, in welchem alle gleich behandelt werden.

Auch Musikerinnen sind oftmals Sexismus ausgesetzt, wenn es um die Beurteilung ihrer Musik geht. Diese Thematik steht im Zentrum des Workshops «Send me Nudes». Der Workshop wird im Rahmen des Empowerment Day nächsten Sonntag im Progr durchgeführt. Leiterin des Workshops ist Journalistin und Musikerin Milena Patagònia alias Milena Krstic. Zentrale Fragestellung des Workshops: Wie und wo äussert sich Sexismus im Netz und was können wir dagegen tun?

Der Workshop «Send me nudes – Sexismus im Netz und was wir dagegen tun können» mit Milena Krstic findet nächsten Sonntag 13:30 im Erlesen Progr statt.

Lesetipp zum Thema: Ingrid Broding: «Hass im Netz. Was wir gegen Hetzte, Mobbing und Lügen tun können» (Brandstätter Verlag)

Tontechnikerin Beryll Ryder mischt Konzerte ab und eine Männerdomäne auf

Die Arbeit von Tontechnikern und Tontechnikerinnen ist keinesfalls zu unterschätzen, denn sie sind diejenigen, welche den Klang einer Band bestimmen. Zum Beruf gehört sowohl technisches wie auch musikalische Know-How. Vor Konzerten muss nämlich die komplexe Infrastruktur aufgebaut werden und während den Konzerten muss am Mischpulten mit unzähligen Knöpfen und Reglern dafür gesorgt werden, dass die Band perfekt klingt.

Beryll Ryder arbeitet seit mehreren Jahren als Tontechnikerin im Dachstock und geht auch des öfteren mit verschiedenen Bands auf Tour. Eine Männerdomäne sei dieser Beruf noch immer, findet sie.

Im Rahmen des Empowerment Day findet ein Live-Technik-Workshop für Frauen statt, und zwar diesen Samstag ab 10.30 Uhr im Frauenraum der Reitschule Bern.