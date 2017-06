Am 16. Juni ab 22:00-02:00 Uhr zu Gast ihm Multiversum ist die Crew von Reisefieber mit 4 Liveakts und die haben immer was zu erzählen!

Und es gibt auch noch Tickets zu gewinnen von der Reisefieber Party, die vom Fr. 23. Juni ’17 ab 15:00 Uhr bis am So. 25. Juni ’17 um 15:00 Uhr auf dem Scheltenpass (BE) stattfindet.

Durch die Sendung begleiten euch wie immer Marion und Venom.

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Azon (SUI) Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Boom Nasha (SUI) Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Colorshape (SUI) Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷKlangstrahler (DE) Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ