In der nächsten Sendung nehmen wir uns Zeit für das, was sonst in den Radios viel zu kurz kommt: Lange Songs …

Eine Stunde lang gibt es Lieder, die ganz am Ende der Scheiben oder auf den B-Seiten zu finden sind. Nur Songs, die länger als sechs Minuten dauern. Songs, die anspruchsvoll sind und Songs, die man sonst nicht einfach so im Radio hört.

Schalt ein, heute Abend um 20.00 Uhr.