Die Lohnschere zwischen Mann und Frau ist in der Schweiz immer noch gross – Frauenrechtlerinnen richten eine Mahnwache auf dem Bundesplatz ein. Nach den Präsidentschaftswahlen gewinnt Emmanuel Macron auch die Parlamentswahlen in Frankreich – unter den Neo-PolitikerInnen befinden sich auch sehr zwielichte Gestalten. Eine bunte Truppe widmet der SVP ein musikalisches Theater – Sit so guet, S.V.P. – Das Musical feiert in der Dampfzentrale Premiere. Den Podcast der Sendung gibt’s hier ab Mittag.

